"Получают права без должного обучения": Токаев раскритиковал казахстанских водителей

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана призвал обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Предмет серьезного беспокойства всего общества - аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда - целыми семьями.

Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей", - распорядился президент.

По словам главы государства, уровень подготовки самих водителей снизился.

"Они получают права без должного обучения в школах", - отметил Токаев.

Глава государства поручил правительству, акимам и МВД предпринять более решительные действия. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов, считает Токаев.

Напомним, ранее мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане вернут обязательное прохождение автошколы для получения прав.