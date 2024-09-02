"Получают права без должного обучения": Токаев раскритиковал казахстанских водителей
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана призвал обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Предмет серьезного беспокойства всего общества - аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда - целыми семьями.
Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей", - распорядился президент.
По словам главы государства, уровень подготовки самих водителей снизился.
"Они получают права без должного обучения в школах", - отметил Токаев.
Глава государства поручил правительству, акимам и МВД предпринять более решительные действия. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов, считает Токаев.
Напомним, ранее мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.
Кроме того, сообщалось, что в Казахстане вернут обязательное прохождение автошколы для получения прав.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156061-poluchayut-prava-bez-dolzhnogo-obucheniya-tokaev-raskritikoval-kazahstanskih-voditeley/