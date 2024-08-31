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Аким Усть-Каменогорска удивил жителей, спев перед ними на празднике (видео)

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Аким Усть-Каменогорска
Аким Усть-Каменогорска. Скриншот: instagram.com/bizdin_oskemen

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар появился на праздновании Дня Конституции. Градоначальник решил удивить горожан исполнением известной песни, передает NUR.KZ.

Видеоролик с городского празднования опубликовали в Instagram-профиле "Біздің Өскемен". Жаксылык Омар исполнил для граждан одну из композиций группы "МузАРТ".

"И аким, оказывается, человек", "Молодец наш аким", "Гражданин своей страны должен быть таким", "Всегда будьте так близки народу, не только по праздникам", - пишут пользователи под видео.

Вчера в Усть-Камногорске отмечали День Конституции. Мероприятие посетил аким Жаксылык Омар. Видео с народных гуляний он опубликовал в своем Instagram-профиле.

Отметим, на официальном сайте городского акимата, Жаксылык Мукашевич занимает пост акима Усть-Каменогорска с 20 августа 2018 года. Является уроженцем Алматинской области.

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. Напомним, что она была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 29 лет.

С государственным праздником казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155470-akim-ust-kamenogorska-udivil-zhiteley-spev-pered-nimi-na-prazdnike-video/

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