Подростки заблудились в горах Алматы

Из-за ухудшения погоды четверо подростков 16-18 лет заблудились в урочище Кок-Жайляу. Спасатели нашли их и спустили к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, подростки потеряли дорогу из-за ухудшения погодных условий. Спасателям пришлось искать туристов без связи с ними.

Оперативная группа РОСО МЧС РК прибыла в урочище и через час поисково-спасательных работ обнаружила потерявшихся. После согрели их теплым чаем, одеждой и спустили к родителям.

Родители подростков поблагодарили сотрудников МЧС за спасение ребят.

Добавим, ранее в ДЧС обратились к алматинцам с просьбой не ходить в горы в связи с непогодой: 29-30 августа в Алматы ожидаются сильные дожди и вследствие них формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках в горных и предгорных районах.

Напомним, в ночь на 13 августа в горах была спасена 21-летняя девушка: туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя.

27 августа пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска.

В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Добавим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.