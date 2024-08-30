Подростки заблудились в горах Алматы
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Из-за ухудшения погоды четверо подростков 16-18 лет заблудились в урочище Кок-Жайляу. Спасатели нашли их и спустили к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, подростки потеряли дорогу из-за ухудшения погодных условий. Спасателям пришлось искать туристов без связи с ними.
Оперативная группа РОСО МЧС РК прибыла в урочище и через час поисково-спасательных работ обнаружила потерявшихся. После согрели их теплым чаем, одеждой и спустили к родителям.
Родители подростков поблагодарили сотрудников МЧС за спасение ребят.
Добавим, ранее в ДЧС обратились к алматинцам с просьбой не ходить в горы в связи с непогодой: 29-30 августа в Алматы ожидаются сильные дожди и вследствие них формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках в горных и предгорных районах.
Напомним, в ночь на 13 августа в горах была спасена 21-летняя девушка: туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя.
27 августа пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска.
В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.
Добавим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155270-podrostki-zabludilis-v-gorah-almaty/