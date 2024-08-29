Движение ограничат на одной из улиц в Алматы на несколько дней

На участках улицы Калдаякова в Алматы проведут средний ремонт. В связи с этим там же будут введены ограничения для автомобильного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Калдаякова вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Толе би.

Объезд будет обеспечен по улицам Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

Далее с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Участок улицы в Алматы. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.