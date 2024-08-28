Женщину без сознания возле коляски с малышом обнаружил павлодарец

Житель Павлодара увидел коляску с ребенком и рядом женщину без сознания. Оказалось, что она находится в трудной жизненной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками по защите женщин от насилия на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с казахстанками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

"Ежедневно мы встречаемся с женщинами кризисного центра Павлодара, подвергшимися неоднократному насилию в семье. Каждой оказывается юридическая помощь. Разъясняем законодательство страны о домашнем насилии, знакомим с нормами КоАП. Помимо этого, оказываем помощь в трудоустройстве женщин и обустройстве детей в школу и детский сад", - рассказала инспектор группы по защите женщин от насилия УП Павлодара Асем Рахимова.

К примеру, житель Павлодара увидел коляску с ребенком и женщину без сознания, после чего вызвал "102" и скорую помощь.

"При отработке вызова сотрудниками полиции установлено, что женщина находится в трудной жизненной ситуации, помочь некому и не знает, что делать", - уточнили в ведомстве.

Ей незамедлительно оказали помощь.

"Каждая ситуация рассматривается инспекторами группы по защите женщин от насилия индивидуально. Женщину с двумя детьми определили в кризисный центр. Детей определили в детский сад и школу", - сообщила Асем Рахимова.

"Сейчас я благодарна за помощь полиции. Есть крыша над головой, хоть и временная. Дети устроены, учатся и общаются со сверстниками. Находясь в центре, я поняла, что моя судьба не безразлична государству, что в трудную минуту мне обязательно помогут, главное верить в это", - поделилась павлодарка.

Стражи правопорядка отмечают, что с начала года в кризисный центр помещены 69 женщин и 139 детей. Всем им оказана помощь.

Ранее стало известно, что женщина, переехавшая в село в Павлодарской области из другого региона, с тремя детьми оказалась в кризисном центре из-за бытового насилия. Здесь женщины и дети могут проживать до одного года. За это время они проходят полный курс реабилитации и социализации.

Также в Павлодарской области полицейские оказали помощь женщине с младенцем. Она ушла от сожителя, злоупотребляющего алкоголем, и оказалась на улице без средств к существованию. Маму с малышом поместили в кризисный центр.