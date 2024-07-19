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"Конфликт из-за нехватки денег": женщина с тремя детьми сбежала от мужа в Павлодарской области

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Муж угрожает жене
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Aflo Images / Getty Images

В Павлодарской области женщина, переехавшая в село из другого региона, с тремя детьми оказалась в кризисном центре из-за бытового насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в системе полиции роль в вопросах защиты прав женщин отводится специальным инспекторам по защите женщин от насилия. Такие должности имеются в каждом подразделении полиции, что способствует повышению эффективности оперативного реагирования на факты насилия.

Эти сотрудники принимают заявления, проводят консультации и оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами. Помощь в социальной реабилитации жертв оказывают и кризисные центры.

"Только с начала текущего года в кризисный центр Павлодара направлены три женщины, имеющие несовершеннолетних детей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К примеру, к нам обратилась женщина с тремя несовершеннолетними детьми, которая оказалась жертвой бытового насилия", - рассказала инспектор по защите женщин от насилия отдела полиции Павлодарского района Арина Мусина.

Как оказалось, семья переехала по программе переселения из Южного Казахстана в Успенский район Павлодарской области.

"Позже между супругами произошел конфликт из-за нехватки денег. Отец семейства отказывается работать, сетуя на отсутствие работы в селе. На возмущения супруги применил в отношении нее физическую силу. После обращения к нам принято решение о направлении мамы с детьми в центр. Сейчас ними работают специалисты", - сообщила Арина Мусина.

Женщины и дети могут проживать в кризисном центре до одного года. За это время они проходят полный курс реабилитации и социализации. С ними работают психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и многие другие специалисты.

Павлодарские инспекторы по защите женщин от насилия Арина Мусина и Асем Рахимова в очередной раз посетили кризисный центр, где провели профилактические беседы с женщинами, оказавшиеся жертвами бытового насилия и в трудной жизненной ситуации.

Ранее казахстанки, ставшие жертвами бытового насилия, рассказали о своей семейной жизни. Они оказались в кризисном центре в Кокшетау. Одна из женщин на протяжении 16 лет семейной жизни сталкивалась с бытовым насилием, но терпела ради троих детей.

Напомним, в Казахстане вступили в силу законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136768-konflikt-iz-za-nehvatki-deneg-zhenshchina-s-tremya-detmi-sbezhala-ot-muzha-v-pavlodarskoy-oblasti/

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