Десятки тонн мусора оставили казахстанцы на пляже у Каспийского моря (фото)

Акимат Тупкараганского района выделил два грузовых автомобиля и десять человек для уборки пляжа "Голубая бухта". В итоге с пляжа вывезли 38 тонн мусора, передает Lada.kz.

"Среди мусора, помимо жестяных банок и пластика, были и органические отходы - арбузы, дыни и прочее", - пояснили изданию в районной администрации.

В акимате района подчеркнули, что обычно они проводят там уборку раз в неделю, но с наплывом туристов – два раза в неделю.

"За это время успевает скапливаться мусор, так как люди ведут себя безответственно и не убирают за собой", - подытожили в акимате Тупкараганского района.

Напомним, также мы писали, что стихийные свалки вокруг Астаны выросли до масштабов, заметных из космоса. Снимки со спутника позволяют выявлять сотни стихийных точек ежегодно. Но пока городские власти избавляются от одних, прямо неподалеку появляются другие. В июне сообщалось, что с начала года со стихийных свалок столицы вывезли более 41 тонны мусора.

Тем временем в Павлодаре придумали, как бороться со стихийными свалками: там решили создать мониторинговую группу. В нее войдут депутаты, общественники, полицейские. Они будут проверять места стихийных свалок, выставят патрули на гражданских машинах, будут сообщать о нарушителях, фиксировать их на камеру. Впоследствии павлодарцы смогут увидеть "грязнуль" в лицо. Также нарушителей правил благоустройства ждет штраф, что зачастую значительно выше суммы, сэкономленной за вывоз мусора на полигон.

Уборка мусора на пляже "Голубой бухты". Фото: lada.kz

Уборка мусора на пляже "Голубой бухты". Фото: lada.kz

Уборка мусора на пляже "Голубой бухты". Фото: lada.kz

Уборка мусора на пляже "Голубой бухты". Фото: lada.kz