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"Народ у нас смелый": аким Алматы рассказал о борьбе с таксистами-"бомбилами"

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал, какие меры принимаются для борьбы с таксистами возле Halyk Arena, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города попросил акима разобраться с таксистами возле "Халык Арены", добавив туда камеры, и напомнил, что уже обращался к градоначальнику в прошлом году.

"Я помню ваше прошлогоднее предложение, мы постарались в рамках действующего законодательства приложить усилия, но принципиальное решение этого вопроса - регулирование работы таксистов в целом.

Мы свои предложения министерству транспорта внесли относительно регулирования норм, я считаю, это принципиальный вопрос, когда мы можем решить вопрос не только там, где они ищут клиентов. Наконец мы разработали стандарты парковок "такса" как во всем мире, это позволит решить (проблему - прим. ред.)", - отметил аким.

Досаев добавил, что также будут внесены изменения в рамках модернизации "Халык Арены" после окончания ремонта Кульджинского тракта, что тоже поможет решить проблему.

"Системные такси "Яндекс" или InDriver - мы с ними договоримся, останутся наши "бомбилы", но с ними вечная борьба. Но если законодательные изменения внесем, то принципиально вопросы решим. Что касается камер, то в полиции по "Халык Арене" всю картину видят. Но я не могу посылать туда постоянно полицейских, чтобы они чистили.

Если МВД поддержит, то мы сделаем, чтобы наказание было действенным, мы приведем в порядок и привьем дисциплину тем, кто там работает. На Северном кольце то же самое. Там посменно дежурят полицейские, чтобы не создавали пробки, но у нас народ смелый, особенно из Алматинской области. Я могу дать поручение ДП принять дополнительные меры, чтобы улучшили там ситуацию", - заключил аким.

Напомним, ранее министр транспорта комментировал возможный запрет для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151873-narod-u-nas-smelyy-akim-almaty-rasskazal-o-borbe-s-taksistami-bombilami/

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