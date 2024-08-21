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Ластаев назвал практику овербукинга в Казахстане незаконной

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Пассажиры на борту самолета
Пассажиры в самолете. Иллюстративное фото: Constantine Johnny/Getty Images

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев назвал овербукинг (практика, когда проданных билетов больше, чем мест в салоне – прим. авт.) незаконным, передает корреспондент NUR.KZ.

"Где-то, наверное, лет пять назад, соответствующие правила были внесены. Соответствующая норма, в которой количество мест должно соответствовать количеству проданных билетов. То есть, этот вопрос урегулирован законодательством в подзаконном акте", - сообщил Ластаев.

Далее Ластаев, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что авиакомпании, продавая билетов больше, чем имеется мест на борту, нарушают закон.

"Авиакомпании, понимая эту норму, применяют данную практику. В случае выявления они привлекаются к ответственности, мы это делаем", - добавил вице-министр.

Напомним, вчера министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос, возможен ли отказ от практики продажи большего количества авиабилетов, чем мест в самолете.

"В целом, это международная мировая практика. Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует. Оно связано с тем, что продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борт не все пассажиры регистрируются. Поэтому, исходя из этого опыта, все компании мира, в том числе, казахстанские компании, такое практикуют", - рассказал Карабаев.

Отметим, ранее мы рассказывали, что такое овербукинг и что делать, если пассажир попал в такую ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151631-lastaev-nazval-praktiku-overbukinga-v-kazahstane-nezakonnoy/

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