Ластаев назвал практику овербукинга в Казахстане незаконной

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев назвал овербукинг (практика, когда проданных билетов больше, чем мест в салоне – прим. авт.) незаконным, передает корреспондент NUR.KZ.

"Где-то, наверное, лет пять назад, соответствующие правила были внесены. Соответствующая норма, в которой количество мест должно соответствовать количеству проданных билетов. То есть, этот вопрос урегулирован законодательством в подзаконном акте", - сообщил Ластаев.

Далее Ластаев, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что авиакомпании, продавая билетов больше, чем имеется мест на борту, нарушают закон.

"Авиакомпании, понимая эту норму, применяют данную практику. В случае выявления они привлекаются к ответственности, мы это делаем", - добавил вице-министр.

Напомним, вчера министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос, возможен ли отказ от практики продажи большего количества авиабилетов, чем мест в самолете.

"В целом, это международная мировая практика. Ни в одной стране, насколько я знаю, такого ограничения не существует. Оно связано с тем, что продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борт не все пассажиры регистрируются. Поэтому, исходя из этого опыта, все компании мира, в том числе, казахстанские компании, такое практикуют", - рассказал Карабаев.

Отметим, ранее мы рассказывали, что такое овербукинг и что делать, если пассажир попал в такую ситуацию.