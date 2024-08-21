По вдвое завышенной цене продавали ж/д билеты на вокзале Алматы-1

В частной кассе на железнодорожном вокзале Алматы-1 билеты на поезда продавались по вдвое завышенной цене, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "Қазақстан темір жолы", на ж/д вокзале Алматы-1 проведено очередное расследование с привлечением общественности и масс-медиа, которое выявило факт продажи билетов в частной кассе по стоимости в два раза выше установленной.

На время проверки работа частной кассы приостановлена. Материалы для расследования переданы в уполномоченные органы.

Ранее мошенническая схема по перепродаже проездных документов была вскрыта в частной кассе на вокзале Алматы-2, отмечается в публикации.

"В КТЖ применяется политика нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов", - сообщает пресс-служба АО.

Напомним, в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что с 1 октября в Казахстане ожидается повышение тарифа в поездах на 20%. Изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

А в июне в АО "Пассажирские перевозки" напомнили о правилах перевозки детей в поездах. Так, родителям разрешается бесплатно перевозить одного ребенка в возрасте до 7 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия отдельного места необходимо приобрести детский билет. Дети от 7 до 15 лет также допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50% от стоимости билета для взрослого.