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Погром в аэропорту Алматы пассажирами FlyArystan: второго участника задержали

Опубликовано:

Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Второго участника потасовки в аэропорту Алматы, которая произошла 19 августа из-за опоздания пассажиров на рейс FlyArystan, привлекут к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что вторым участником потасовки оказался 55-летний мужчина. Его задержали.

"В настоящее время по инциденту, который имел место 19 августа текущего года в Международном аэропорту Алматы, сотрудниками транспортной полиции установлен и задержан второй участник потасовки 55-летний мужчина.

В отношении него также возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества", - сообщили в Департаменте полиции на транспорте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту - возмущенные люди сбрасывали предметы со стола сотрудницы авиакомпании. Отмечалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок.

Затем стало известно о заведении дела на 31-летнюю женщину. В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что в Линейный отдел полиции в аэропорту с заявлением обратились супервайзеры авиакомпании FlyArystan. Они просили принять меры в отношении пассажирки, которая на стойке регистрации рейса выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников и разбила монитор в зоне регистрации.

Позднее стало известно об установлении второго участника конфликта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151210-pogrom-v-aeroportu-passazhirami-flyarystan-vtorogo-uchastnika-privlekut-k-otvetstvennosti/

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