Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше сотни долгостроев: почему строительство соцобъектов по стране критически затянулось

Опубликовано:

На стройке
Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg / Getty Images

Затянувшееся строительство соцобъектов взято на сопровождение антикоррупционным ведомством. Сейчас на контроле агентства 125 долгостроев по всей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, на сегодня по результатам сопровождения территориальными департаментами обеспечено завершение строительства 44 проблемных объектов.

Среди них объекты обеспечения водой, СпецЦОН, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, медицинские объекты, жилые дома, ремонт дорог, строительство моста, реконструкция плотинного гидроузла и котельной.

"В частности, завершено строительство 10-ти школ: в Астане, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – по 2.

Принимая во внимание проблемы обеспечения водоснабжением сельской местности, в рамках сопровождения завершено строительство водопроводов в 14 селах, в том числе в Павлодарской области – 4, ВКО – 3, Жамбылской – 3, Костанайской – 3 и ЗКО – 1. Их строительство затянулось от года до трех лет", - сообщает ведомство.

По инициативе Агентства проблемные вопросы долгостроев рассмотрены на 26-ти заседаниях межведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции при акимах регионов и 25-ти заседаниях Общественных советов.

В целях недопущения хищений применяется комплекс превентивных мер, в том числе информационные письма, комиссии по противодействию коррупции, общественные мониторинги в рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство", отмечается в публикации.

"Так, в Шымкенте посредством внесения информписем удалось сэкономить 3,2 млрд тенге бюджетных средств, которые в рамках строительства проспекта Кунаева планировалось направить на установку излишних подпорных стен около 700 метров – работы исключены", - сообщает ведомство.

Также, в рамках сопровождения долгостроев в Шымкенте установили неоднозначную практику по определению гарантийных сроков строительства.

Согласно Закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", гарантийный срок составляет не менее 2-х лет, при этом по Гражданскому кодексу срок гарантии составляет 10 лет, если иное не предусмотрено договором.

"Отсутствие четкого требования к гарантийному сроку создает коррупционные риски, т. к. заказчик по предварительной договоренности с подрядчиком могут устанавливать меньший срок гарантии.

В этой связи, приказами управлений строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и инфраструктуры Шымкента утверждена обязательность отражения в технических спецификациях и договорах по госзакупкам соответствующих требований гарантийного срока строительства не менее 7 лет", - информирует Агентство.

Аналогичная работа проводится и другими территориальными департаментами Агентства.

"Результатами этой работы будет усиление дополнительного контроля качества и снижение расходов бюджета на ремонт в период гарантийного срока эксплуатации. Сейчас по инициативе Агентства в проект Строительного кодекса включены нормы об установлении минимального гарантийного срока не менее 5 лет, на текущий момент – 2 года", - отмечается в статье.

На сопровождении Агентства остается строительство 125 объектов. Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в феврале в мажилисе презентовали проект нового Строительного кодекса – в его рамках ГАСК и органы ЧС смогут инспектировать стройки ЖК и другие объекты.

Вместе с тем, в июне необоснованные перечисления бюджетных средств при строительстве арендных домов выявили в Карагандинской области. В результате принятых мер из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств вся указанная сумма была возвращена прокуратурой в доход государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150677-bolshe-sotni-dolgostroev-pochemu-stroitelstvo-socobektov-po-strane-kriticheski-zatyanulos/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie