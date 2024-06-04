Необоснованные выплаты обнаружили при строительстве домов за 1 млрд тенге в Нуре

Необоснованные перечисления бюджетных средств при строительстве жилых домов за 1 млрд тенге выявили в поселке Нура Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района в ходе анализа соблюдения законодательства о государственных закупках в деятельности ГУ "Отдел строительства Нуринского района" выявила факт необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически не выполненные работы.

"На работы по строительству 20 арендных двухквартирных жилых домов по улице Акпасова в поселке Нура была выплачена сумма в размере 1 млрд тенге. По результатам проведенного анализа обнаружено, что подрядчик не выполнил работы на сумму 15 378 015 тенге", - пояснили в прокуратуре Карагандинской области.

В результате принятых мер из-за недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств вся указанная сумма была возвращена прокуратурой района в доход государства.

На основании акта надзора виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что с начала года в Северо-Казахстанской области надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлекли 29 человек.

Также в Карагандинской области прокуратура в связи с нарушением законодательства отменила 54 госзакупки на общую сумму 27,3 млрд тенге. Так, в Балхаше проводили государственные закупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.