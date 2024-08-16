Огромный штраф грозит казахстанцу, предложившему работнику СИЗО "чаевые"

В следственном изоляторе Астаны общественный защитник пытался передать 5 тысяч тенге сотруднику учреждения "на чай", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Официальный медиапортал МВД Polisia.kz пишет, что сотруднику СИЗО пытались дать 5 тыс. тенге "на чай".

Сообщается, что от получения денежного вознаграждения сотрудник СИЗО отказался и доложил руководству о ситуации в рапорте.

"Общественный защитник привлечен к административной дисциплинарной ответственности, ему грозит штраф в сумме 369 200 тенге.

Мероприятия по профилактике коррупционных преступлений проводится на постоянной основе, ежедневно на инструктажах доводится о том, что ведется проверка на добропорядочность, или integrity check, в правоохранительных и судебных органах", –сообщил начальник департамента Даулет Рахимбеков.

Напомним, в марте текущего года мы писали, что СИЗО Астаны оказалось переполненным, а осужденных решили вывезти. Осужденных, подавших апелляционные жалобы, предполагалось вывезти в следственные изоляторы областей Казахстана.

Недавно председатель КУИС Тенизжан Джанибеков рассказал о планах по расширению уголовно-исполнительной системы в стране. Он сообщил, что в Казахстане за последние 4 года число лишенных свободы выросло на 7 тыс. человек. При этом, количество СИЗО будет расти.

Отметим, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, следственные изоляторы (СИЗО) выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Исправительные колонии предназначены для отбывания наказания осужденными к лишению свободы, достигшими совершеннолетия. Они подразделяются на колонии-поселения, колонии общего, строгого и особого режимов.

В исправительных учреждениях осуществляют принудительное и обязательное лечение.

В тюрьмах отбывают наказание лица, осужденные на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также переведенные из исправительных колоний злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, а также содержатся лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни.

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими 20 лет.