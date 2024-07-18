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Сколько новых СИЗО и колоний хотят построить в Казахстане, рассказали в КУИС

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Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

Председатель КУИС Тенизжан Джанибеков на сегодняшнем брифинге СЦК рассказал о планах по расширению уголовно-исполнительной системы в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Тенизжан Джанибеков сообщил, что в Казахстане за последние 4 года число лишенных свободы выросло на 7 тыс. человек.

"У нас есть Концепция обеспечения общественной безопасности, которая утверждена указом президента. В ее рамках мы в трех регионах следственные изоляторы планируем, также в Мангистауской области учреждение – в настоящее время документы готовятся – это бывшее учреждение, старое здание было и сейчас не функционирует. Будем под камерное содержание строить.

Плюс у нас до конца года в Павлодаре, Акмолинской области – в Аршалах и Гранитном, и Атырауской области – будет 8 блоков построено. Порядка 1200 осужденных мы уже сможем содержать в камерном содержании", - указал он.

Назвал он и бюджет новых мест для содержания осужденных.

"Один блок на 240 мест – двухэтажные блоки – это в одном учреждении около миллиарда тенге. Мы начали только 8 блоков, там будет покамерное содержание. До конца года построим. Они сейчас строятся. Один блок состоит из двух корпусов – порядка миллиарда стоит", – указал спикер.

По его словам, по изолятору в ВКО готовятся документы.

"К концу года проектно-сметная документация будет готова, мы уже будем заходить в Минфин и закладывать деньги на эти проекты. Все будет планомерно организовываться, все будет зависеть от бюджета и готовности документов", - сообщил глава КУИС.

Отметим, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, следственные изоляторы (СИЗО) выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Исправительные колонии предназначены для отбывания наказания осужденными к лишению свободы, достигшими совершеннолетия. Они подразделяются на колонии-поселения, колонии общего, строгого и особого режимов.

В исправительных учреждениях осуществляют принудительное и обязательное лечение.

В тюрьмах отбывают наказание лица, осужденные на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также переведенные из исправительных колоний злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, а также содержатся лица, в отношении которых приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория или во время действия моратория на исполнение смертной казни.

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136159-skolko-novyh-sizo-i-koloniy-hotyat-postroit-v-kazahstane-rasskazali-v-kuis/

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