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Уникальный храмовый комплекс для жертвоприношений обнаружили на юге Казахстана (фото, видео)

Опубликовано:

Археологи в Туркестанской области
Археологи в Туркестанской области. Кадр из видео: otyrar.kz

Уникальный храмовый комплекс, в котором совершались жертвоприношения, и могильники эпохи Кангюй нашли археологи в Туркестанской области, передает Otyrar.kz.

Издание сообщает, что эксперты датируют находки эпохой Кангюй, и называют их обнаружение большой удачей для казахстанской науки.

В культовом сооружении нашли каменные орудия труда и множество изделий для совершения обрядов. Рядом с храмом — десятки могильников.

Керамические чаши, курильницы, жернова и зернотерки: этот храм Шошактобе на вершине конусовидной сопки — сокровище для ученых, пишут авторы статьи. Уникальный объект обнаружили близ озера Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области. Каменный храм имеет солярно-лучевую культовую архитектуру из нескольких помещений и коридоров.

Этот уникальный храм относится к Кангюйской эпохе. По словам археологов, аналогов ему в Казахстане нет. Жители того времени приходили сюда с подношениями, в том числе с керамической посудой.

По словам профессора Александра Подушкина, храм дает представление о верованиях и обрядах государства Кангюй. Так, на некоторых находках обнаружили изображения ящериц, баранов и даже подобие азиатского носорога. А на склонах храма нашли тысячи фрагментов керамики.

"Мы здесь фиксируем одно из древнейших и пока малопонятных обрядовых действий, когда уничтожаются земледельческие атрибуты — зернотерки, жернова, керамика, всякие терочники — и все это разбрасывается по холму. Здесь невероятное количество всего. Я предполагаю, что это связано с древним культом, уничтожение во благо преумножения", — говорит Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова.

Рядом с храмом несколько могильников с сотнями курганов. В них хоронили целые семьи, а с ними украшения и кухонную утварь. Все это, говорят археологи, единый комплекс, где люди жили и молились своим богам на протяжении столетий.

"Эти курганы уникальные, основная масса погребальных склепов древности ограблена. Я держу женский амулет из алебастра. В те времена люди верили, что, отправляясь на тот свет, будут пользоваться всем тем, что с ними захоронено", — говорит Гульмира Стамкулова, археолог.

По словам археологов, работы на этой территории хватит на несколько десятилетий. А получение артефактов периода государства Кангюй, особенно из таких объектов, как храмовый комплекс и погребальные склепы – большая удача для казахстанской науки. Все полученные находки передадут в Центральный государственный музей Республики Казахстан.

Напомним, в начале августа в ВКО учеными обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

В начале июля на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" обнаружили дромос – хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея. Там были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты.

Также в конце июня уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области. В Шетском районе археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд.

Археологи в Туркестанской области
Археологи в Туркестанской области. Кадр из видео: otyrar.kz

Археологические работы в Туркестанской области
Археологические работы в Туркестанской области. Кадр из видео: otyrar.kz

Археологические работы в Туркестанской области
Археологические работы в Туркестанской области. Кадр из видео: otyrar.kz

Археологические работы в Туркестанской области
Археологи в Туркестанской области. Кадр из видео: otyrar.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149869-unikalnyy-hramovyy-kompleks-dlya-zhertvoprinosheniy-obnaruzhili-na-yuge-kazahstana-foto/

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