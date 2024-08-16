Информацию о скоплении людей на границе с Узбекистаном прокомментировали в КНБ

В Сети распространили информацию о якобы скоплении людей на границе между Казахстаном и Узбекистаном - в КНБ опровергли ее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Telegram-канале Egov.press появилось видео со скоплением людей.

"На границе между Казахстаном и Узбекистаном снова катастрофа. На улице ужасная жара, детей и пожилых людей жалко. Такое уже не в первый раз", - написал автор.

В пресс-службе КНБ РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в Сети было опубликовано старое видео.

В ведомстве отметили, что скоплений не наблюдается в данный момент - все работает в штатном режиме.

Стоит отметить, что скопление людей и транспорта на границе с Узбекистаном наблюдалось в июне текущего года.

В КНБ отмечали, что скопления были замечены в пункте пропуска "Жибек жолы" - это, как объяснили в ведомстве, связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк".

Также сообщалось о реконструкции казахстанских пограничных переходов "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт", а КПП "Капланбек" по этой же причине был закрыт.