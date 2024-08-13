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Схожий товарный знак: немецкий бренд Hugo Boss выиграл суд в Астане

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Hugo Boss
Hugo Boss. Фото: Bloomberg/Getty Images

В Астане судом восстановлены права немецкого бренда Hugo Boss на объекты интеллектуальной собственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

По данным пресс-службы суда, 25 марта 2022 года в госреестре товарных знаков Казахстана был зарегистрирован товарный знак "B…B…K".

Немецкой компанией Hugo Boss AG после этого были поданы возражения в Апелляционный совет Министерства юстиции, по итогам заседания которого компании отказано в удовлетворении возражений против регистрации товарного знака "B…B…K".

Однако немецкая компания не согласилась с решением апелляционного совета и обратилась за восстановлением прав в суд Астаны.

"В суде компания просила отменить решение и признать недействительной регистрацию товарного знака, поскольку именно истец является правообладателем 9 товарных знаков "BOSS", у которых имеется международная регистрация.

К участию в деле привлечен был специалист ТОО, специализирующийся по вопросам интеллектуальной собственности, для предоставления письменного заключения по определению тождественности и сходства до степени смешения товарных знаков.️ Специалист пришел к заключению о наличии сходства до степени смешения спорного товарного знака с товарными знаками истца.

Заключение специалиста принято судом как достоверное и допустимое доказательство, иск удовлетворен", - говорится в сообщении суда.

В итоге судом признано незаконным решение апелляционного совета, а регистрация товарного знака "B…B…K" признана недействительной. Права истца на объекты интеллектуальной собственности восстановлены.

Судебный акт не вступил в законную силу.

На официальном сайте бренда говорится, что HUGO BOSS (Германия) - ведущая мировая компания в сфере моды и стиля жизни в премиальном сегменте, предлагающая высококачественную женскую и мужскую одежду, обувь и аксессуары. Компания придерживается портфельной стратегии, при этом платформа HUGO BOSS в настоящее время состоит из двух сильных брендов - BOSS и HUGO.

В конце мая этого года мы писали, что компания Rolex судится с Министерством юстиции Казахстана. Тогда члены Апелляционного совета, органа, рассматривавшего возражение, высказывали мнение, что товарный знак компании Rolex SA "Cosmograph" и товарный знак "Cosmo" не могут быть восприняты потребителем в качестве единого.

В итоге суд Астаны вынес решение по иску швейцарской фирмы Rolex против гражданина Казахстана, который пытался зарегистрировать похожий на торговый знак компании бренд. Швейцарская фирма брендовых часов Rolex SA доказала в суде нарушение своих прав.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148475-shozhiy-tovarnyy-znak-nemeckiy-brend-hugo-boss-vyigral-sud-v-astane/

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