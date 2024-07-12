Суд с компанией Rolex в Казахстане: решение Минюста признано незаконным

Суд Астаны вынес решение по иску швейцарской фирмы Rolex против гражданина Казахстана, который пытался зарегистрировать похожий на торговый знак компании бренд, передает NUR.KZ cо ссылкой на горсуд.

Швейцарская фирма брендовых часов Rolex SA доказала в суде нарушение своих прав, сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале.

Отмечается, что 19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак "C.". Уже 4 сентября того же года от имени представителя Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака.

По мнению представителей швейцарского бренда, отечественный потребитель мог бы ассоциировать данный товарный знак с известной швейцарской компанией, а именно с ее товарным знаком COSMOGRAPH.

По данным суда, 20 февраля этого года решением апелляционного совета Министерства юстиции Казахстана отказано в аннулировании товарного знака "C.". Но позже решение апелляционного совета было обжаловано представителем Rolex SA в административный суд столицы.

Компания свои требования мотивировала тем, что товарные знаки "C." и COSMOGRAPH являются сходными, что может ввести в заблуждение потенциальных покупателей.

"Судом при рассмотрении дела установлено, что компания Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов.

Товарный знак "C." зарегистрирован гораздо позже и в отношении товаров и услуг, связанных с часами, а именно 09 класса (смарт часы), 14 класса (футляры подарочные для часов и аксессуары для часов) и 35 класса (оптовая и розничная реализация часов, магазин продажи часов).

Несмотря на присутствие в товарном знаке "C." некоторой графики и дополнительного окончания в слове COSMOGRAPH, основополагающим словом по смыслу является слово "C.". По мнению суда, именно эта словесная часть является доминирующей в семантическом плане, на которой строится общее впечатление потребителя.

Таким образом, суд пришел к выводу, что велика вероятность смешения товаров под маркировкой товарных знаков "C." и COSMOGRAPH, что может повлечь введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя", - отмечается в сообщении суда.

Здесь же пояснили, что согласно требованиям п. 1 и 3, ст. 6 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров" не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В итоге суд признал решение апелляционного совета Министерства юстиции РК от 20 февраля 2024 года и регистрацию товарного знака "C." незаконными.

Судебный акт не вступил в законную силу.

О том, что компания Rolex судится с Министерством юстиции Казахстана, стало известно в конце мая. Тогда члены Апелляционного совета, органа, рассматривавшего возражение, высказывали мнение, что товарный знак компании Rolex SA "Cosmograph" и товарный знак "Cosmo" не могут быть восприняты потребителем в качестве единого.

На официальном сайте Rolex говорится, что это - швейцарская часовая марка с интегрированным и независимым производством. Ее штаб-квартира расположена в Женеве. Основатель компании - Ганс Вильсдорф.