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Вандал повредил больше 10 машин этой ночью в Алматы

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Вандал повредил машины в Алматы
Вандал повредил машины в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

В Сети появилось видео из мкр-на Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Instagram-аккаунт Kris__p__official разместил видео алматинца, который ранним утром обнаружил, что у множества машин на парковке переломаны зеркала. Автовладелец заснял происшедшее и вызвал полицию.

Корреспондент NUR.KZ обратился в ДП города за комментарием по ситуации.

"Управлением полиции Бостандыкского района по данному факту правонарушитель установлен и задержан, его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством. Другие обстоятельства происшедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, в конце июня очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.

А в апреле житель Павлодара повредил "ГАЗель" своего работодателя из чувства мести. Свои действия мужчина объяснил тем, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. К слову, штраф мужчина уже оплатил.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147835-vandal-povredil-bolshe-10-mashin-etoy-nochyu-v-almaty/

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