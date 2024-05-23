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Дорогу смыло в Алматинской области из-за резкого подъема уровня воды в реке Талгар

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Река Талгар
Река Талгар. Кадр из видео: instagram.com/enbekshikazakh_audan_akimdigi

В Енбекшиказахском районе Алматинской области из-за подъема уровня воды в реке Талгар смыло дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на Instagram-странице акимата Енбекшиказахского района, резкий подъем уровня воды в реке Талгар привел к тому, что в Аватском сельском округе смыло альтернативную дорогу, расположенную на левом берегу реки.

"В результате увеличившегося потока воды возникла угроза прорыва русла на территории близлежащих карьеров с дальнейшим подтоплением", - говорится в сообщении акимата.

По поручению акима района, организована работа по предотвращению прорыва и обеспечению безопасности жителей. Акимат совместно с местными компаниями ведет работы по углублению и укреплению русла реки.

"Выражаем благодарность руководителям и работникам организаций за содействие и оказанную помощь. Аппаратом акима Аватского сельского округа организовано круглосуточное дежурство", - добавили в ведомстве.

Ранее в акимате сообщали, что из-за подъема уровня воды в реке решено было закрыть мост вблизи села Ават.

"При визуальном осмотре моста обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к обрушению моста.

О возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы", - пояснили в ведомстве. Сейчас движение по мосту ограничено, но кольцевая дорога, Кульджинская трасса и автодорога Талгар - Есик - Байдибек полностью функционируют, добавили в акимате.

На сайте Silk Road Adventures указано, что река Талгар - одна из самых крупных и полноводных рек северного склона Заилийского Алатау. Она начинается тремя истоками, которые в свою очередь имеют множество второстепенных притоков.

Долина реки Талгар - самая большая на северном склоне Заилийского Алатау. В ее верховьях находятся максимальные высоты хребта и около 21% площади оледенения всего Заилийского Алатау.

Река Талгар имеет три главных истока: Левый Талгар - на западе длиной 32 км, Правый Талгар - на востоке протяженностью 18 км, и Средний Талгар - протяженностью 17 км.

Отметим, что летом прошлого года из-за резкого поднятия уровня воды в реке Талгар пришлось экстренно эвакуировать отдыхающих в одном из районов Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2105508-most-cherez-reku-talgar-zakryli-iz-za-povysheniya-urovnya-reki/

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