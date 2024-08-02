Буря и град: непогода разыгралась в столице и напугала астанчан (фото, видео)

В Астане разыгралась непогода - жители столицы делятся в Сети кадрами, на которых город в буквальном смысле накрыли буря, ливень и град, передает NUR.KZ.

Жители столицы делятся в Сети кадрами непогоды, которая сегодня под вечер разыгралась в Астане. На кадрах все небо затянуто черными тучами, а шквальный ветер дует с сумасшедшей скоростью, снося все на своем пути.

"Буквально полчаса назад была жара невыносимая, а теперь - шторм", "Ровно 30 минут назад я умирала от жары, а теперь...", "Астана в Алмату превращается", "Похоже на какой-то хоррор интро из фильмов", - шутят под видео пользователи Сети.

Один из читателей Telegram-канала Astanovka98 даже успел зафиксировать невероятный кадр - удар молнии над зданием Абу Даби Плаза.

Молния попала и в объектив пользователя TeleGaNu.

Молния в Астане. Фото: t.me/LarGon4ik09

Один из пользователей делится кадрами воды, которая зашла прямо в салон общественного транспорта.

Некоторые пользователи делятся видео, где штормовой ветер, предположительно, сносит фасад здания в Астане.

Как рассказала наша читательница Карина Горунова, всю неделю жители столицы буквально изнывали от жары и не ожидали такой погоды.

"Буря утихла, но лужи стоят и гром все еще слышно. Молния прямо всю квартиру просвечивала - давно такого не было", - отмечает она.

В столице, как сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале, коммунальные службы сейчас устраняют последствия проливного дождя.

"В связи с обильными осадками по ряду улиц имеется скопление воды. Все коммунальные службы находятся на местах и ведут работу по откачке. На подтопленных участках работают дежурные бригады - порядка 200 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, восстановительные работы также ведутся службами "Астана-РЭК. Сообщается, что аварийные отключения произошли по 6 электрическим линиям. Все оперативно-выездные бригады и техника уже находятся на местах аварийных отключений электроэнергии и приступили к работе.

Согласно прогнозу синоптиков, на сегодня в столице было объявлено штормовое предупреждение - сообщалось о предстоящей грозе.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на август, согласно которому месяц начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах - сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.

Напомним, в июне в соцсетях появилось видео с молнией, которая бьет прямо в телебашню Кок-Тобе.

Между тем, что при грозе, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;

если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля. Не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах. Не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;

если вы на улице, то в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.