Движение частично ограничат в Алматы: в ДП обратились к жителям города

В Алматы 3 августа частично ограничат дорожное движение на период проведения международного мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения на период проведения международного мероприятия 3 августа 2024 года.

На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении", - отмечается в сообщении.

Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

Накануне сообщалось, что в Алматы перекроют участок проспекта Абая из-за ремонта 33-летнего трубопровода.

Напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.