Конфликт в ТРЦ: дело в отношении боксера Бейбута Шуменова прекратили

Уголовное дело в отношении боксера Бейбута Шуменова, которого объявили в розыск после конфликта с гражданином Кыргызстана в ТРЦ Астаны, прекращено, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уголовное преследование в отношение указанного лица (Бейбута Шуменова - прим. ред.) на основании пункта 12 части 1 статьи 35 УПК РК, части 1 статьи 68 УК РК прекращено за примирением сторон", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в международном розыске Шуменов не значится.

Напомним, Бейбута Шуменова объявили в розыск в июне прошлого года. 18 июня 2023 года в ТРЦ Астаны случился конфликт между двумя мужчинами. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, а позднее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как в одном из заведений ТРЦ к столику к мужчине с ребенком подходит еще один посетитель - после короткого разговора он хватает мужчину за шею, тот пытается отбиться, после чего завязывается драка.

Посетитель наносит мужчине с ребенком удары по голове, душит его, затем толкает с такой силой, что тот падает и переворачивает стол, еле успев посадить находящегося на руках ребенка на диван.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело.

Позже в МВД подтвердили, что нападавший - экс-чемпиона мира по боксу Бейбут Шуменов, а пострадавший мужчина - гражданин Кыргызстана.

Сам Шуменов прокомментировал ситуацию и рассказал свою версию событий. По его словам, судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина не пострадал.

Тем же летом в министерстве сообщали, что дело в отношении Шуменова возбуждено по статье 293 УК РК "Хулиганство", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.