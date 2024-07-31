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Стройка на тектонических разломах: эксперты раскритиковали застройку в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

Проблемы строительства и вопросы генерального плана Алматы обсудили эксперты за круглым столом в казахстанском пресс-клубе, передает NUR.KZ.

Собравшиеся говорили о возведении объектов на тектонических разломах и вдоль водоохранных полос.

Инженер-конструктор, член группы "STOP застройке" Василий Мартынов сообщил, что одна из главных проблем сейчас - отсутствие закона, который бы регулировал или упразднял строительство вдоль водоохранных полос и зон.

"Мы провели мониторинг и обнаружили ряд крупных нарушений по рекам Большая Алматинка, Малая Алматинка и Есентай. Мы проводили с аккредитованной компанией замеры и обнаружили довольно много строений, которые построены практически в 50 см от уреза воды", - сообщил Мартынов.

Также спикер объяснил, чем грозит застройка близи рек.

"Ранее реки были намного шире, они были размыты и там была пойма. Эти реки были "обуты" в бетон, а размытая часть - засыпана. Там зыбкий грунт. Эти зоны отвели под рекреационные зоны и бытовые нужды города. На сегодня эти зоны застроены, там построены гостиницы, бизнес-центры и жилые комплексы.

Это - рукава, по которым проходит аэрация воздуха через ущелья. Там проходят потоки чистого воздуха с гор. Застройка грозит тем, что эти потоки будут перегорожены", - отметил эксперт.

Также затронул спикер и вопрос сейсмической безопасности.

"Строительство жилых комплексов на тектонических разломах категорически запрещено. Смело могу сказать, что здесь выявлено более 100 ЖК, построенных на тектонических разломах. При землетрясении в лучшем случае это плюс 1-2 балла. В худшем - это расщелина, в которую падает здание и все, что на поверхности", - сообщил эксперт.

Также эксперт отметил, что у него есть множество вопросов к акимату Алматы касательно застройки вдоль водоохранных полос и зон, а также на тектонических разломах. Множество вопрос было к акимату и у других участников встречи. Но задать их сегодня не получилось. Приглашенные представители акимата на встречу не пришли.

Напомним, ранее архитектор Аркинжан Маметов рассказал, какие дома Алматы являются сейсмостойкими, а какие - подлежат сносу. Также аким города Еболат Досаев рассказывал о том, как проходит сейсмоаудит зданий в мегаполисе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142675-stroyka-na-tektonicheskih-razlomah-eksperty-raskritikovali-zastroyku-v-almaty/

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