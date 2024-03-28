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О сейсмоаудите в Алматы рассказал Досаев

Опубликовано:

Вид на город Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Первая стадия сейсмоаудита в Алматы пройдена, об этом в ходе встречи с жителями Жетысуского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, акиму задали вопрос, сейсмоаудит каких зданий на сегодня проводится в городе и какие меры будут приняты, если какой-либо объект не будет соответствовать требованиям. Однако четкого ответа от Досаева не последовало.

"Мы опубликуем вам необходимые данные официально", - лаконично заявил аким.

Тем не менее он добавил, что на сегодня уже пройден первый этап сейсмоаудита и выявлены первые объекты с нарушениями.

"Вопрос другой: эти объекты же частные, либо сданные. Поэтому будем совместно отрабатывать с возможными изменениями законодательства и с вопросами, кто будет за те или иные вещи отвечать", - пояснил Ерболат Досаев.

Он также отметил, что по итогам сейсмоаудита акимат предоставит всю информацию о процессе проведения аудита, его итогах и дальнейших действиях.

Напомним, о проведении аудита во второй половине текущего года аким сообщил на встрече с жителями Бостандыкского района. Тогда Досаев рассказал о сейсмоусилении зданий в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074281-o-seysmoaudite-v-almaty-rasskazal-dosaev/

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