Наладить производство дронов хотят в Казахстане

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости производства дронов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом, беспилотные летательные аппараты имеют большой потенциал для использования в различных отраслях экономики. Поэтому Министерству промышленности следует рассмотреть вопросы локализации производства дронов в Казахстане", - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его мнению, использовать дроны в Казахстане можно для аэровизуального обследования лесов и степей.

"Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. В этой работе следует активно применять цифровые системы реагирования. Надо широко использовать беспилотные летательные аппараты.

Благодаря внедренной на территории национального парка "Бурабай" смарт-системы, в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках и резерватах", - заявил Бектенов.

Также для обнаружения пожаров премьер предложил использовать искусственный интеллект.

Напомним, в апреле сообщалось, что за паводками на севере Казахстана начнут следить с помощью дронов. Тогда сообщалось, что петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами собственного производства для круглосуточного наблюдения за паводковой ситуацией.

А в Туркестанской области с помощью беспилотников проводится обработка земель от мароккской саранчи.

Отметим, что в Казахстане полеты беспилотных летательных аппаратов регламентированы правилами эксплуатации БПЛА в воздушном пространстве Республики Казахстан.

Они разработаны в соответствии с положениями Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и определяют порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана.