Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Наладить производство дронов хотят в Казахстане

Опубликовано:

Саранча и дрон
Борьба с саранчой с помощью беспилотника. Фото: primeminister.kz

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости производства дронов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом, беспилотные летательные аппараты имеют большой потенциал для использования в различных отраслях экономики. Поэтому Министерству промышленности следует рассмотреть вопросы локализации производства дронов в Казахстане", - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его мнению, использовать дроны в Казахстане можно для аэровизуального обследования лесов и степей.

"Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. В этой работе следует активно применять цифровые системы реагирования. Надо широко использовать беспилотные летательные аппараты.

Благодаря внедренной на территории национального парка "Бурабай" смарт-системы, в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках и резерватах", - заявил Бектенов.

Также для обнаружения пожаров премьер предложил использовать искусственный интеллект.

Напомним, в апреле сообщалось, что за паводками на севере Казахстана начнут следить с помощью дронов. Тогда сообщалось, что петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами собственного производства для круглосуточного наблюдения за паводковой ситуацией.

А в Туркестанской области с помощью беспилотников проводится обработка земель от мароккской саранчи.

Отметим, что в Казахстане полеты беспилотных летательных аппаратов регламентированы правилами эксплуатации БПЛА в воздушном пространстве Республики Казахстан.

Они разработаны в соответствии с положениями Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и определяют порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141761-naladit-proizvodstvo-dronov-hotyat-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie