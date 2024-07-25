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Место проведения ярмарки выходного дня сменили в Астане

Опубликовано:

Корзина с продуктами
Продукты. Иллюстративное фото: Hinterhaus Productions/Getty Images

Городская сельскохозяйственная ярмарка по адресу ул. Б. Сокпакпаева 21 закрывается, предупредили астанчан в акимате города, передает NUR.KZ.

Это связано со сменой локации.

"Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане. Место ее проведения изменится. О новой локации будет сообщено дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители", - заявили в акимате.

Также в ведомстве добавили, что с 29 июня в столице работает новая сельскохозяйственная ярмарка вдоль улицы Бейбарыс Султана - она открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00.

Отметим, недавно мы писали, что с начала июля в Казахстане зафиксировали рост цен на капусту, лук и картофель, а также на некоторые другие основные продукты питания.

Подчеркивалось, что стоимость овощей может сильно отличаться в зависимости от региона. Дешевле всего овощи продают в Туркестане, дороже - в Жезказгане.

Также сообщалось, что по итогам июля годовая продуктовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 5,4%. Тем не менее эксперты отмечали снижение цен на ряд продуктов питания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139465-mesto-provedeniya-yarmarki-vyhodnogo-dnya-smenili-v-astane/

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