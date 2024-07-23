Элеватор взорвали в Костанайской области (видео)

В Костанайской области здание элеватора в селе Пригородное Житикаринского района признали аварийным. Было принято решение о его демонтаже. Взрывные работы провели вчера, передает ИА "Алау".

По данным отдела внутренней политики Житикаринского района, с прошлого года собственником здания бывшего элеватора является ТОО "Astana Business Systems".

22 июля проводились демонтажные работы взрывным способом, утилизирована центральная часть элеватора.

Акимат Житикаринского района совместно с отделом полиции перекрыли дороги в целях обеспечения безопасности населения.

При проведении взрывных работ население оповестили с помощью звуковой сирены и запуска цветовой ракетницы в небо.

Ранее в Сети появилась информация, что в Туркестане якобы не выплатили зарплату строителям, из-за чего они начали рушить стены. Этот процесс очевидцы засняли на видео. В областном акимате заявили, что распространенная информация не верна. Данный объект является долгостроем, началась его реконструкция.

А по решению суда в Алматы начали сносить часть здания, незаконно построенного в предгорном районе на улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.

Также в Наурызбайском районе Алматы снесли двухэтажное здание на улице Кыдырбекова, которое было возведено незаконно без необходимых документов. Самостоятельный демонтаж объекта проводился собственником.