КГД обратился к казахстанцам из-за рассылки мошенников
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Комитет государственных доходов обратился к казахстанским налогоплательщикам из-за фейковых уведомлений от мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Как отметили в КГД, участились случаи фейковых уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемые на электронные адреса налогоплательщиков.
"КГД сообщает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильное приложение e-Salyq.
"Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП", - уточнили в КГД.
Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется, предупредили казахстанцев.
Граждан призвали проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138244-kgd-obratilsya-k-kazahstancam-iz-za-rassylki-moshennikov/