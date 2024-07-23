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КГД обратился к казахстанцам из-за рассылки мошенников

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Девушка читает сообщение на экране смартфона
Смартфон. Иллюстративное фото: Weronika Peneshko/picture alliance via Getty Images

Комитет государственных доходов обратился к казахстанским налогоплательщикам из-за фейковых уведомлений от мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как отметили в КГД, участились случаи фейковых уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемые на электронные адреса налогоплательщиков.

"КГД сообщает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильное приложение e-Salyq.

"Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП", - уточнили в КГД.

Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется, предупредили казахстанцев.

Граждан призвали проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138244-kgd-obratilsya-k-kazahstancam-iz-za-rassylki-moshennikov/

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