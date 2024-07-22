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"Множество опасностей": павлодарские полицейские обратились к родителям

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Подросток с телефоном
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

В Павлодарской области полицейские обратились к родителям с призывом следить за безопасностью детей в виртуальном мире, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время подростки часто используют различные социальные сети, такие как YouTube, TikTok, Instagram.

"Хотя виртуальное пространство - увлекательный мир, оно сопряжено с множеством опасностей для ребенка", - предупреждают стражи порядка.

Стоит внимательно изучить социальные сети, отслеживая, какие онлайн-платформы и страницы посещает ребенок. Ведь реклама для взрослых и запрещенная информация могут навредить ему, оказывая негативное влияние на психику.

"Обязательно проверьте мультимедийные онлайн-игры и убедитесь, что их содержание соответствует возрасту вашего ребенка. Кроме того, важно знать, что вы можете установить родительский контроль.

Объясните ребенку меры предосторожности, чтобы не стать жертвой онлайн-мошенников. Научите ребенка не размещать в сети личную информацию о себе", - обратились к родителям в ДП Павлодарской области.

В ведомстве напомнили, что безопасность ребенка - это ответственность родителей.

Ранее в Павлодарской области стражи порядка призвали родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в период летних каникул. Правоохранители подчеркнули необходимость изучения со школьниками требований к движению велосипедов и мопедов.

А в Алматы полицейские рассказали жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка. Стражи порядка рекомендовали родителям рассказывать детям о рисках наркотиков и их опасности, а также поддерживать открытый диалог, интересоваться их друзьями и окружением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137902-mnozhestvo-opasnostey-pavlodarskie-policeyskie-obratilis-k-roditelyam/

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