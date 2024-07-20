Заявление по поводу ЕНТ сделали в Министерстве науки и высшего образования

20 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 30 июля. Само тестирование пройдет в период с 10 по 15 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования, августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена, отмечается в публикации.

Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты, желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

Ведомство отмечает, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ 2025 года и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.

Напомним, в июне стало известно, какие пороговые баллы по итогам ЕНТ требуются для каждого вуза при поступлении на бесплатное обучение.

А в конце мая министр науки и высшего образования сообщил о нововведениях в формате ЕНТ в Казахстане. По его словам, ЕНТ в Казахстане отменять не будут. Но формат ЕНТ будут постепенно менять и приближать к формату SAT - стандартизованному тесту для приема в высшие учебные заведения.

"Тест останется. Международная практика показала, что какая-то система координат для вузов нужна, но будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста. Он теперь будет индивидуальный, абитуриент в своем формате в удобном режиме будет сдавать тест", - заявил министр.

Также в начале года студенты Казахстана, набравшие максимальные баллы, делились советами, которые помогут выпускникам в этом году добиться успеха в ЕНТ.