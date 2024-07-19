"Не просто стекляшки": как планируют модернизовать остановки в Алматы

В ходе внеочередной XXI сессии маслихата Алматы депутаты обсудили вопросы общественного транспорта, в том числе остановочных павильонов, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель управления городской мобильности города Алматы Сагындык Телибаев сообщил депутатам, что на сегодня по городу имеется 2300 остановок, 130 из которых без павильона.

"К сожалению, некоторые автобусные остановки не соответствуют требованиям. Люди жалуются, что во время дождя негде встать. И на сегодняшний день в связи с этим нами разрабатывается проект единого остановочного комплекса. Оно будет зависеть от того, по какой улице стоит, магистральной улице либо районного значения, сколько пассажиропотока собирает данный остановочный комплекс", - сообщил Телибаев.

Также собравшиеся отметили, что информация на остановках общественного транспорта должна быть понятна туристам, оказавшимся в мегаполисе впервые.

"У нас туризм развивается. Алматы - курортный город, приезжает очень много людей, они не знают города. Нам нужно вывести на остановках (информацию - прим. ред.). Остановки должны быть более комфортные: не просто "стекляшка", а чтобы была она расширенная, были какие-то рекламы, не просто карты", - добавил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Также на сегодняшней сессии маслихата был утвержден новый тариф на проезд в общественном транспорте. Депутаты проголосовали за повышение тарифа до 120 тенге.