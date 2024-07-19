Убирать мусор после концертов и ярмарок обяжут организаторов в Алматы

На внеочередной XXI сессии маслихата Алматы депутаты утвердили новые правила благоустройства территории. Одно из них затронет организаторов массовых мероприятий, передает корреспондент NUR.KZ.

"В первую очередь, правилами предусматривается ответственность организаторов массовых мероприятий. После мероприятия они будут обязаны провести уборку и вернуть территории благоустроенный вид. С учетом большого количества концертов, фестивалей, ярмарок и других массовых мероприятий под открытым небом, это актуальная и востребованная мера для Алматы", - отметил заместитель акима города Алматы Аскар Амрин.

Также Амрин сообщил, что, согласно новым правилам, при обустройстве инфраструктуры закрепляется приоритет пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, а также арычных систем. Замакима отметил, что данная норма разработана с учетом запроса общественности.

Напомним, ранее глава Минэкологии в мажилисе рассказал о планах ужесточения санкций за выброс мусора в неустановленных местах.