Казахстанцам предложили временно отказаться от авто

Казахстанцам предлагают принять участие в экологическом челлендже и на целый день отказаться от эксплуатации автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры в Telegram-канале, казахстанцам в рамках общенационального проекта "Birgemiz: Taza Alem" предлагают принять участие в челлендже "День без автомобиля".

"22 июля любой желающий может присоединиться к челленджу. Для этого участникам в течение всего дня необходимо отказаться от использования машин. Организаторы предлагают передвигаться на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект направлен на снижение загрязнения воздуха за счет отказа от личных автомобилей, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовали рейды по проверке выхлопных систем автомобилей на соответствие экологическим требованиям.

Стоит отметить, что согласно статье 334 КоАП РК, за "грязный выхлоп" автовладельцам грозит предупреждение или штраф 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). А за повторное нарушение в течение года наказание составит уже 20 МРП (73 840 тенге).