Жители многоэтажки заявили о самозахвате придомовой территории в Павлодаре

В Павлодаре жильцы многоэтажки в Усольском микрорайоне жалуются на самозахват придомовой территории. Ее якобы без всякого разрешения оградили забором, передает "Ирбис TV".

Забор за своим домом жильцы обнаружили 3 июля и были неприятно удивлены, ведь ограждение установили, не согласовав с ними. Сделал это, уверяют люди, подрядчик из новостройки напротив. И тем самым нарушил их права.

"От любой застройки положено минимально отступать 5-6 метров. Максимально 10 метров по положению должны отступать, но это они не учли и сразу подвели забор к нашему дому. Мы, жильцы, увидели и не поняли, теперь вышли все и протестуем. Не знаем, кому принадлежит земля нашего дома", - рассказала жительница дома №10 по улице Ткачева Жибек Шакирова.

Несмотря на отсутствие реальной угрозы сегодня, в будущем забор может стать серьезным препятствием, если вдруг случится какое-нибудь ЧП, считают люди.

"Не дай Бог какие-нибудь экстренные ситуации, мы не сможем попасть на территорию близ окон, на территорию подвала, если вдруг в случае подтопления там будет ЧП или еще что-то", - высказалась жительница дома Торгын Уакпаева.

На жалобы жителей дома 10 по улице Ткачева отреагировали в городском акимате.

"По данному факту создана комиссия, в нее входят представители ДЧС и департамента по управлению земельными ресурсами. Произведут комиссионный осмотр придомовой территории и далее будут приняты меры по компетенции", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь акима Павлодара Айнур Садвокасова.

По итогам проверки выяснилось, что забор установлен незаконно. Чиновники направили подрядчику уведомление о том, что ограждение следует демонтировать в течение трех дней.

А в Карасайском районе Алматинской области жители собирают деньги, чтобы купить себе улицы. Пути выезда из села оказались расположены на частной территории. Местный аким пообещал людям сесть за стол переговоров с хозяином перекрывающего дорогу участка.

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