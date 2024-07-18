Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители многоэтажки заявили о самозахвате придомовой территории в Павлодаре

Опубликовано:

Незаконно установленный забор в Павлодаре
Территория возле дома 10 по улице Ткачева в Павлодаре. Фото: irbistv.kz

В Павлодаре жильцы многоэтажки в Усольском микрорайоне жалуются на самозахват придомовой территории. Ее якобы без всякого разрешения оградили забором, передает "Ирбис TV".

Забор за своим домом жильцы обнаружили 3 июля и были неприятно удивлены, ведь ограждение установили, не согласовав с ними. Сделал это, уверяют люди, подрядчик из новостройки напротив. И тем самым нарушил их права.

"От любой застройки положено минимально отступать 5-6 метров. Максимально 10 метров по положению должны отступать, но это они не учли и сразу подвели забор к нашему дому. Мы, жильцы, увидели и не поняли, теперь вышли все и протестуем. Не знаем, кому принадлежит земля нашего дома", - рассказала жительница дома №10 по улице Ткачева Жибек Шакирова.

Несмотря на отсутствие реальной угрозы сегодня, в будущем забор может стать серьезным препятствием, если вдруг случится какое-нибудь ЧП, считают люди.

"Не дай Бог какие-нибудь экстренные ситуации, мы не сможем попасть на территорию близ окон, на территорию подвала, если вдруг в случае подтопления там будет ЧП или еще что-то", - высказалась жительница дома Торгын Уакпаева.

На жалобы жителей дома 10 по улице Ткачева отреагировали в городском акимате.

"По данному факту создана комиссия, в нее входят представители ДЧС и департамента по управлению земельными ресурсами. Произведут комиссионный осмотр придомовой территории и далее будут приняты меры по компетенции", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь акима Павлодара Айнур Садвокасова.

По итогам проверки выяснилось, что забор установлен незаконно. Чиновники направили подрядчику уведомление о том, что ограждение следует демонтировать в течение трех дней.

А в Карасайском районе Алматинской области жители собирают деньги, чтобы купить себе улицы. Пути выезда из села оказались расположены на частной территории. Местный аким пообещал людям сесть за стол переговоров с хозяином перекрывающего дорогу участка.

В сельском округе Жибек жолы в Алматинской области около 40 семей не могут оформить документы на дома из-за кладбища по соседству. Оказалось, что их участки находятся в санитарной зоне и предназначены только для ведения крестьянского хозяйства. Проблему не получается решить уже 13 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136102-zhiteli-mnogoetazhki-zayavili-o-samozahvate-pridomovoy-territorii-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie