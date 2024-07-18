Биологическую мать найденного на лавочке ребенка установили в Караганде

В Караганде младенца нашли на лавочке возле жилого дома. По заключению экспертизы была установлена мать ребенка, оказавшегося в детском доме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по заявлению КГУ "Дом ребенка "Шапагат" об установлении факта происхождения (рождения) ребенка рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

По данным суда, 24 февраля 2024 года сотрудниками полиции на лавочке возле дома № 4/1 по улице Муканова в Караганде был найден ребенок мужского пола, который был доставлен в КГУ "Дом ребенка "Шапагат" без документов.

В целях регистрации рождения ребенка в органах РАГС и получения свидетельства о его рождении заявитель обратился в суд с требованием об установлении факта происхождения (рождения) ребенка от одной гражданки.

"Согласно заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы, проведенной по делу, установлен факт материнства, гражданка является биологической матерью найденного ребенка с вероятностью 99,9999%. Согласно ответу РАГС Караганды, рождение ребенка не зарегистрировано", - установил суд.

Судом заявление КГУ "Дом ребенка "Шапагат" об установлении факта происхождения (рождения) ребенка удовлетворено и установлен юридический факт рождения ребенка мужского пола 19 февраля 2024 года от гражданки 2001 года рождения, с присвоением фамилии, даты и места рождения.

Решение уже вступило в законную силу.

Как сообщается на официальном сайте КГУ "Дом ребенка "Шапагат", цель создания учреждения - воспитание и оказание квалифицированной медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также с дефектами умственного и физического развития с поражением ЦНС и психики. Дом ребенка рассчитан на пребывание 140 детей в 11 группах.

Напомним, в конце февраля новорожденного ребенка нашли у подъезда одного из домов в Караганде. Мальчика передали врачам скорой помощи. Полицейские возбудили уголовное дело по факту оставления малыша в опасности.