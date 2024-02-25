Младенца нашли у подъезда в Караганде

В Караганде новорожденного ребенка нашли у подъезда одного из домов. Полиция разыскивает мать младенца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации полиции, в центр оперативного управления позвонил мужчина и сообщил, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды лежит младенец.

Прибывшие на место вызова полицейские нашли и спасли от обморожения новорожденного мальчика.

"В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно статье 119 УК РК, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до 100 МРП (369 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лицу, оставленному без помощи, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.