"Подверглись дискриминации": родители учащихся школы-лицея в Алматы возмущены отчислением детей

В Алматы разгорелся скандал вокруг специализированной школы-лицея №54. Родителей 36 детей попросили забрать документы после тестирования, сообщает телеканал Astana.

По информации телеканала, родителей четвероклассников попросили забрать документы детей из специализированной школы-лицея.

По словам самих родителей, проблема возникла после сдачи учащимися тестового экзамена общеобразовательного центра "Дарын", после которого 36 школьников не набрали минимальный порог для перехода в пятый класс.

Родители школьников рассказали журналистам, что они получили сообщения от классных руководителей. Они утверждают, что школа является единственной на микроучастке, поэтому определить детей в другую школу проблематично.

"Дети очень расстроились. Дети плакали, когда утром мы открыли приложение и увидели результаты тестов. У меня ребенок осталась за порогом.

Я многодетная мать, у меня четверо детей. И скажу: в разные стороны ездить, одного ребенка в одну школу, другого - в другую, деток - в садик, и потом вечером их всех собирать, с учетом пробок это очень тяжело", - рассказала одна из родительниц.

Родители говорят, что в другие учебные заведения школьников не принимают по причине переполненности классов.

"Наши дети подверглись дискриминации настоящей. И считаю, что и сама школа, и органы просвещения, образования нарушают конституционные права и нарушают принципы, требования закона об образовании. Причем нарушают права наших детей. И в данной ситуации нарушается статья 19 Конституции", - заявил житель Алматы Александр Соловьев.

Ситуацию прокомментировали в Казахстанско-российской специализированной школе-лицее №54 имени И. Панфилова.

"Мы зачислили 75 обучающихся, в том числе двое детей из категории СУСН (социально уязвимые слои населения - прим. ред.). Все дети на сегодняшний день будут обустроены в соседние школы, проблем для поступления в соседние школы нет. Управление образования сами держат этот вопрос на контроле", - заверила директор школы-лицея Куралай Ошанова.

Ранее вокруг частного образовательного центра в Алматы также разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Сообщалось, что родители выпускников школ заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу, но в итоге никто никуда не поехал.

Также мы писали о скандале в школе-интернате олимпийского резерва в Алматы: уволенные повара учреждения заявили, что их несправедливо обвинили в краже продуктов.

В январе сообщалось, что в спортивной школе Астаны воспитанников незаконно отчисляли. Прокуратура встала на защиту прав юных спортсменов после жалоб родителей.