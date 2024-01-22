В Казахстане отключат радио и телевидение

В Казахстане 24 января временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

О проведении профилактических работ и временном отключении вещания сообщается на официальном сайте национального оператора.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03:00-17:00 (по времени Астана)", - говорится в сообщении.

Оператор также принес извинения казахстанцам в связи с временными неудобствами.

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним, ранее плановые профилактические работы, из-за которых было отключено телевидение и радио, проводились в конце прошлого года - 23 декабря.