Радио и телевидение отключат в Казахстане на один день

В Казахстане 15 мая временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

О проведении профилактических работ и временном отключении вещания сообщается на официальном сайте национального оператора.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В связи с этим, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года в период с 03:00-17:00 (по времени Астаны)", — говорится в сообщении.

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на сайте, — это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Ранее плановые профилактические работы с отключением радио и телевидения проводились в начале этого года.