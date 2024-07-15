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Жители Аркалыка подали в суд на тепловиков после расклейки объявлений в подъездах

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Счетчик
Счетчик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аркалыкский городской суд признал незаконными действия местной теплоэнергокомпании, которая требовала от жителей провести поверку общедомовых приборов учета за собственный счет, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, двое граждан обратились с иском к Аркалыкской теплоэнергетической компании (АТЭК) о признании требований предприятия незаконными.

"В августе 2023 года администрация АТЭК посредством расклеивания объявлений в подъездах домов уведомила жильцов об истечении срока поверки общедомовых приборов учета теплоэнергии (ОПУТ) и обязала последних произвести поверку ОПУТ за свой счет", - рассказали в суде.

При этом счетчики были переданы на баланс АТЭК еще в январе 2018 года.

Суд признал требования компании незаконными, поскольку они противоречат правилам пользования теплоэнергией. Согласно пункту 25 этих правил, содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности.

В самой АТЭК с решением суда не согласились и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

"Судебной коллегией по гражданским делам Костанайского областного суда решение суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба АТЭК - без удовлетворения", - отметили в облсуде.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, в марте этого года жителей Актобе возмутило повышение тарифов на электроэнергию. Председатели садоводческих коллективов посчитали его незаконным и собрались перед зданием областного акимата. По их словам, за последний год услуга подорожала более чем на 100%, и теперь за 1 киловатт жители дачных массивов должны платить свыше 18 тенге.

Также сообщалось, что всего за месяц электроэнергия в Казахстане подорожала почти на 6%. В годовом разрезе рост цен составил сразу 26,1%. Так, в марте сильнее всего месячный рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области, где подорожание составило сразу 20%.

При этом текущий рост тарифов происходит в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции". Поставщикам разрешили повышать цены, но взамен они обязаны будут вкладываться в инфраструктуру страны, а также повышать зарплаты своим работникам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134146-teploviki-nezakonno-trebovali-ot-zhiteley-arkalyka-proveryat-schetchiki-za-svoy-schet/

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