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Три казахстанца с долгами на 22 млн тенге лишились своих авто

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Грузовик забрали на штрафстоянку за долг в 7 млн тенге
Водитель грузовика и полицейский. Фото: polisia.kz

В Туркестанской области три водителя с долгами на сумму более 22 млн тенге лишились своих транспортных средств. Автомобили забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Туркестанской области сотрудники местной полицейской службы совместно с судебными исполнителями и с помощью программы "Қорғау - опасный водитель" продолжают работу по выявлению транспортных средств водителей, не уплативших задолженности по наложенным штрафам и другим выплатам.

В Сайрамском районе в ходе несения службы на планшет патрульной полиции поступил сигнал на грузовой автомобиль. Стражи порядка остановили автотранспорт, за водителем которого числился долг на сумму свыше 7 млн тенге.

Кроме того, в Сауранском районе на трассе Шымкент - Самара правоохранители остановили автомобиль еще одного должника. У водителя автомашины Chevrolet Cobalt оказалась неоплаченная задолженность на сумму свыше 2 млн тенге.

Также на стационарном посту "Сауран" сотрудники полиции областного батальона при патрулировании остановили автомобиль KIA под управлением местного жителя. Выяснилось, что у водителя имеется неоплаченная задолженность на 13 млн тенге.

Автомобили забрали на штрафстоянку в Туркестанской области
Автомобили должников. Фото: polisia.kz

Полицейские водворили данные транспортные средства на штрафстоянку и провели с водителями-должниками разъяснительную работу о необходимости своевременной уплаты имеющихся задолженностей и наложенных штрафов.

Ранее стало известно, что житель Павлодара, за которым числится более 40 автомобилей, задолжал по налогу на транспорт 4,5 млн тенге. В городском управлении государственных доходов отметили, что он не уплатил налог ни за одну машину.

Также в Туркестанской области у жителя Кызылорды забрали на штрафстоянку автомобиль Toyota. Согласно постановлению судебного исполнителя 46-летний казахстанец имел задолженность на сумму 90 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134095-tri-kazahstanca-s-dolgami-na-22-mln-tenge-lishilis-svoih-avto/

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