Компания Rolex судится с министерством юстиции Казахстана

Известная швейцарская компания по производству часов Rolex судится с Министерством юстиции Казахстана. В ведомстве прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В министерстве пояснили, что 19 июня 2023 года гражданин Казахстана Ш. зарегистрировал товарный знак "Cosmo"(с наклонной линией внутри первой буквы "о" и перечеркнутой второй буквой "о"). В сентябре того же года от имени представителя Rolex SA патентного поверенного Т. поступило возражение на аннулирование данного товарного знака.

По мнению зарубежной компании, отечественный потребитель будет ассоциировать товарный знак "Cosmo" со швейцарской компанией Rolex SA.

Подчеркивается, что в рамках административных процедур Апелляционным советом при Министерстве юстиции данное возражение было рассмотрено и оставлено без изменения.

По мнению членов Апелляционного совета, органа, рассматривавшего возражение, товарный знак компании Rolex SA "Cosmograph" и товарный знак "Cosmo" не могут быть восприняты потребителем в качестве единого.

20 февраля текущего года коллегия Апелляционного совета вынесла решение об отказе в аннулировании товарного знака.

Представители Rolex SA обжаловали данное решение в рамках административного судопроизводства - 20 марта этого года проведено предварительное слушание в СМАС.

5 июня 2024 назначено судебное заседание.

Подобные споры не являются исключением и обжалование решений Апелляционного совета является обычной практикой. Так, в период за 2023 год из 87 решений в судебном порядке обжаловано 21, сообщили в Минюсте.

На официальном сайте Rolex говорится, что это - швейцарская часовая марка с интегрированным и независимым производством. Компания со штаб‑квартирой в Женеве. Основатель компании - Ганс Вильсдорф.