Аким Павлодарской области поговорил с людьми

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием граждан. Обсуждались вопросы предоставления жилья, земельных отношений и здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает в официальном Telegram-канале пресс-служба акима, с нехваткой пастбищных земель столкнулся житель села Муса Шорман Баянаульского района. Об этом он рассказал главе региона, отметив, что часть земель Сатпаевского сельского округа не используются по назначению.

Асаин Байханов поручил управлению земельных отношений проверить указанные факты, усилить работу по изъятию неиспользуемых земель в госсобственность.

По вопросам открытия и субсидирования социальной аптеки обратился к главе региона житель Павлодара.

"Заявителю разъяснены финансовые инструменты поддержки социального предпринимательства", - рассказали в акимате.

По всем обращениям Асаин Байханов дал поручения соответствующим ведомствам, ход их исполнения находится на контроле аппарата акима области.

"Напоминаем, жители региона могут записаться на прием через портал e-gov, E-otinish.kz или через WhatsApp акимата: +7 702 166 16 61", - отметили в пресс-службе главы региона.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов на аппаратном совещании пригрозил лишить акимов летних отпусков, если не будут завершены намеченные работы по проекту "Ауыл - ел бесігі".

В июне глава Павлодарской области с рабочим визитом посетил Экибастуз. В городе он осмотрел ход ремонтных работ и встретился с местными жителями. В Экибастузе ведется реконструкция тепломагистралей, котлов на ТЭЦ и коллектора.