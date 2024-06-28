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Эзотерика

Животные пройдут миллион исследований в Павлодарской области

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Ветеринары осматривают коров
Ветеринары в коровнике. Иллюстративное фото: mgstudyo / Getty Images

В Павлодарской области сельскохозяйственные животные пройдут 1,2 млн диагностических исследований. Это необходимо для выявления опасных заболеваний, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, в Павлодарской области зарегистрировано более 1,5 млн домашних сельхозживотных. В этом году ветеринары планируют провести 1,2 млн диагностических исследований по выявлению опасных болезней.

Проверку прошли уже 284 985 коров, заражения были у 0,5 процента. Этот показатель улучшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 процента.

"Также в планах провести профилактику особо опасных болезней у животных. Это более восьми миллионов профилактических манипуляций. В регионе есть более 4 млн ветеринарных препаратов для борьбы с опасными болезнями", - рассказал исполняющий обязанности руководителя управления ветеринарии региона Асылтас Тлеубаев. 

По его словам, города и районы области полностью обеспечены ушными бирками для идентификации молодняка.

"Распространяется цифровизация в области ветеринарии. Мы вводим новшества в ветеринарно-санитарной экспертизе и контроле в рамках ветеринарного мониторинга. Убойные площадки и пункты с ветеринарными специалистами оснащаются лабораториями для отслеживания движения мясной продукции в связи с усилением контроля", - отметил руководитель отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Самат Мажиров. 

По мнению специалиста, актуален вопрос по убойным площадкам. Скот должен забиваться в специально отведенных местах, которые соответствуют стандартам. Это делается, чтобы не подвергать риску здоровье людей и животных.

В мае в Мангистауской области фермеры обратились к чиновникам с просьбой помочь им в борьбе с клещами. По словам сельчан, из-за насекомых уже погибло несколько верблюжат. Но, как отмечают госслужащие, ситуация с клещами находится под контролем.

Ранее в Павлодарской области трехлетний мальчик заразился тяжелой инфекцией - бруцеллезом, выпив молоко больного животного. В сфере ветеринарии в регионе обнаружили грубые нарушения. Как подчеркнули в прокуратуре, в совокупности они могли привести к массовому распространению инфекции среди населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125719-zhivotnye-proydut-million-issledovaniy-v-pavlodarskoy-oblasti/

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