Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ребенок заболел тяжелой инфекцией из-за зараженного молока в Павлодарской области

Опубликовано:

Мальчик со стаканом молока
Мальчик пьет молоко. Иллюстративное фото: Anawat_s / Getty Images

В Павлодарской области трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. В сфере ветеринарии обнаружены грубые нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, в Павлодарской области выявлена фиктивная вакцинация, патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.

"В ходе проверки в одном из ветеринарных пунктов выявлены факты непроведения вакцинации против сибирской язвы и бешенства 450 голов животных. При этом ветеринарными врачами выдавались справки на животных для их последующей реализации, которые забивались в неустановленных для этого местах", - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что более тысячи положительно реагирующих на особо опасные заболевания животных были скрыты от учета.

Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях.

Как подчеркнули в прокуратуре, все нарушения в совокупности могли привести к массовому распространению инфекции среди населения.

"Подтверждением этому явился случай заболевания бруцеллезом трехлетнего ребенка через употребление молока зараженного животного в Баянаульском районе", - отметили в надзорном органе.

По всем изложенным фактам прокуратурой области приняты упреждающие меры прокурорского надзора.

Напомним, в сентябре сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза. В населенных пунктах ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения были зафиксированы и среди людей.

Что такое бруцеллез и чем он опасен

На официальном сайте Минздрава РК указано, что бруцеллез - опасное заразное заболевание человека и животных, которое может привести к инвалидности.

Человек может заразиться бруцеллезом:

  • при контакте и забое больного скота (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи) и собаки, в том числе в период окота;
  • при употреблении сырых мясных и молочных продуктов больных животных;
  • при обработке шерсти и кожи больных животных.

Основные симптомы заболевания:

  • перемежающая боль в суставах, спине;
  • упадок сил; повышение температуры тела (длительное время);
  • потливость;
  • слабость;
  • потеря аппетита, веса.

Основные меры предупреждения:

  • обследуйте животных на бруцеллез, сообщите ветеринарному врачу о болезни и выкидыше у скота;
  • соблюдайте правила личной гигиены при забое и окоте скота, используйте спецодежду;
  • не привлекайте детей, подростков, беременных женщин к работе в окотный период;
  • не приобретайте мясные и молочные продукты в местах стихийной торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059951-rebenok-zabolel-tyazheloy-infektsiey-iz-za-zarazhennogo-moloka-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.