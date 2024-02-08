Ребенок заболел тяжелой инфекцией из-за зараженного молока в Павлодарской области
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В Павлодарской области трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. В сфере ветеринарии обнаружены грубые нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, в Павлодарской области выявлена фиктивная вакцинация, патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.
"В ходе проверки в одном из ветеринарных пунктов выявлены факты непроведения вакцинации против сибирской язвы и бешенства 450 голов животных. При этом ветеринарными врачами выдавались справки на животных для их последующей реализации, которые забивались в неустановленных для этого местах", - рассказали в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что более тысячи положительно реагирующих на особо опасные заболевания животных были скрыты от учета.
Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях.
Как подчеркнули в прокуратуре, все нарушения в совокупности могли привести к массовому распространению инфекции среди населения.
"Подтверждением этому явился случай заболевания бруцеллезом трехлетнего ребенка через употребление молока зараженного животного в Баянаульском районе", - отметили в надзорном органе.
По всем изложенным фактам прокуратурой области приняты упреждающие меры прокурорского надзора.
Напомним, в сентябре сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза. В населенных пунктах ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения были зафиксированы и среди людей.
Что такое бруцеллез и чем он опасен
На официальном сайте Минздрава РК указано, что бруцеллез - опасное заразное заболевание человека и животных, которое может привести к инвалидности.
Человек может заразиться бруцеллезом:
- при контакте и забое больного скота (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи) и собаки, в том числе в период окота;
- при употреблении сырых мясных и молочных продуктов больных животных;
- при обработке шерсти и кожи больных животных.
Основные симптомы заболевания:
- перемежающая боль в суставах, спине;
- упадок сил; повышение температуры тела (длительное время);
- потливость;
- слабость;
- потеря аппетита, веса.
Основные меры предупреждения:
- обследуйте животных на бруцеллез, сообщите ветеринарному врачу о болезни и выкидыше у скота;
- соблюдайте правила личной гигиены при забое и окоте скота, используйте спецодежду;
- не привлекайте детей, подростков, беременных женщин к работе в окотный период;
- не приобретайте мясные и молочные продукты в местах стихийной торговли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059951-rebenok-zabolel-tyazheloy-infektsiey-iz-za-zarazhennogo-moloka-v-pavlodarskoy-oblasti/