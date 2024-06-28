До конца июня перекроют одну из центральных улиц Астаны

Участок проспекта Мангилик Ел в Астане будет полностью перекрыт до 30 июня, предупредили горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра.

В связи с этим с 28 по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обратились к горожанам в акимате.

Ранее мы писали, что жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки.

Подчеркнем, сегодня в департаменте полиции Астаны отреагировали на слухи, распространяемые в соцсетях и мессенджерах о закрытии выездов и въездов в Астану с 1 по 5 июля.

В ведомстве объяснили, что информация не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города в эти даты не предусмотрено.