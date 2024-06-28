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"Сын бросил камень": за баловство ребенка казахстанка заплатит сотни тысяч тенге

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Мальчик с камнем в руках
Ребенок держит камень в руках. Иллюстративное фото: gilmourbto2001 / Getty Images

В Мангистауской области мать наказали за баловство 7-летнего сына. Женщину обязали возместить стоимость ремонта автомобиля, куда угодил брошенный камень, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"В иске истца указано, что 7-летний сын ответчика бросил камень в переднее окно автомобиля и разбил его. Это было зафиксировано видеокамерой магазина, расположенного рядом с домом. Истец потребовала, чтобы ответчик заплатила за ущерб, но она этого не сделала", - пояснили в суде.

Согласно отчету об оценке от 2 ноября 2023 года стоимость материального ущерба составила 340 798 тенге.

Решением суда с матери ребенка в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 374 298 тенге.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области подросток разбил стекло поезда и нанес материальный ущерб на сумму 37 тыс. тенге. К ответственности привлекли его мать - женщине назначили штраф.

Также мать шестиклассника привлекли к административной ответственности за разбитое ее сыном стекло в пассажирском поезде сообщением Шымкент - Астана. Казахстанку наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125527-syn-brosil-kamen-za-balovstvo-rebenka-kazahstanka-zaplatit-sotni-tysyach-tenge/

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