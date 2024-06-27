Названы очередные обладатели стипендии "Болашак"

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 184 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центра.

"По результатам первого присуждения 138 человек пройдут обучение по программам магистратуры, 13 - докторантуры, 33 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира", - отмечается в сообщении на АО "Центр международных программ".

Сообщается, что акцент при отборе сделан на специалистах инженерно-технического и медицинского профиля. Обучение будет проходить по 62 специальностям.

В этом году список приоритетных специальностей сформирован на основе запросов государственных органов по подготовке кадров по необходимым профессиям.

Доступны льготные категории для претендентов из сельской местности, инженерно-технических работников, медиков. Они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения, им необязательно иметь на руках приглашение из университета при подаче документов на стипендию.

"Рекордное количество поданных заявок в этом году подчеркнуло высокий уровень конкуренции в конкурсном отборе. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать правила конкурсного отбора и оцифровать весь процесс оформления документов. Ожидается внедрение отборочных этапов и изменение типа тестирования", — сказала председатель правления АО "Центр международных программ" Алия Оспанова.

Отмечается, что претенденты поступили в ВУЗы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как Harvard University, Stanford University, National University of Singapore, University of Pennsylvania, University of Illinois at Urbana-Champaign.

При этом наибольшим интересом пользуются такие специальности, как "Информационные технологии и системы", "Аналитика больших данных", "Транспортные технологии", "Общественное здравоохранение", "Химическая инженерия", "Строительная инженерия", "Международное право и безопасность", "Интеллектуальная собственность", "Экология".

Ознакомиться со списком обладателей гранта можно здесь (при переходе по ссылке начнется загрузка).

На официальном сайте говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

В конце прошлого года сообщалось, что по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.

Также решением комиссии обладателями международной стипендии "Болашак" стали 167 казахстанцев. Уточнялось, что из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 - в докторантуре, 32 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.